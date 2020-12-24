Ереван, , 11:34 — REGNUM Участников акций протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заблокировавших все входы и выходы в здание правительства страны на площади Республики в Ереване, начали задерживать специальные силы армянских полицейских. Об этом 24 декабря сообщает агентство Newsarmenia.

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«Некоторых активистов задержали полицейские и поместили в автозаки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после того, как участники протестов пытались пройти через кордон полицейских, между ними и правоохранителями начались столкновения.

Кроме того, уточняется, что полицейские оттесняют протестующих на проспекте Тиграна Меца. При этом участники протестной акции скандируют: «Никол предатель!» и пытаются продвинуться вперед для того, чтобы не дать выехать кортежу Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция выставила кордон вокруг здания правительства Армении в Ереване после заявлений оппозиции о намерении заблокировать его.