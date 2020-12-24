Махачкала, , 11:28 — REGNUM Несколько улиц подтоплено в поселке Турали в пригороде Махачкалы в результате повышения уровня воды на реке Черкесозень после дождей. Жилые дома при этом не пострадали, сообщили 24 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

«В зону подтопления попадают частично четыре улицы: Речная, Мугерганская, Надежды, 65-летия Победы. В результате подтопления пострадавших нет. Разрушений домов нет», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, социально-значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. В настоящее время проводится обследование территории.

Читайте также: В пригороде Махачкалы вышедшая из берегов река подтопила 100 подворий

Как сообщало ИА REGNUM, подобное в Турали произошло и в середине ноября. Тогда вышедшая из берегов река, в частности, подтопила дворовые территории около 100 частных жилых домов.