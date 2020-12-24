Москва, 24 декабря 2020, 11:28 — REGNUM В 2020 году по сравнению с прошедшим годом в России количество чрезвычайных ситуаций возросло почти на треть. Об этом 24 декабря сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Зиничев подчеркнул, что, несмотря на рост числа ЧС, произошло значительное сокращение количества погибших и пострадавших в них. Так, благодаря внедрению информационных технологий в прогнозирование и предупредительным мерам удалось минимизировать ущерб и не допустить гибели людей. Как например, во время тайфунов и циклонов, действовавших в конце лета — начале осени на Дальнем Востоке.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация — как природного, так и техногенного характера. Три ЧС были федерального масштаба. Кроме того, подразделения МЧС приняли участие в тушении почти 460 тыс. техногенных пожаров, ликвидировали происшествия на водных объектах 3420 раз, последствия ДТП — 100 тыс. раз. За 2019 год спасены более 250 тыс. человек.