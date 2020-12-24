Москва, , 11:28 — REGNUM В 2020 году по сравнению с прошедшим годом в России количество чрезвычайных ситуаций возросло почти на треть. Об этом 24 декабря сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«В этом году количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране выросло на 29% по сравнению с прошлым годом», — уточнил в интервью ТАСС руководитель министерства, отметив, что не стал бы связывать этот факт с пандемией коронавирусной инфекции.

Зиничев подчеркнул, что, несмотря на рост числа ЧС, произошло значительное сокращение количества погибших и пострадавших в них. Так, благодаря внедрению информационных технологий в прогнозирование и предупредительным мерам удалось минимизировать ущерб и не допустить гибели людей. Как например, во время тайфунов и циклонов, действовавших в конце лета — начале осени на Дальнем Востоке.

«До этого на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций ежегодно выделялось до 6−8 млрд рублей из федерального бюджета», — добавил Зиничев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация — как природного, так и техногенного характера. Три ЧС были федерального масштаба. Кроме того, подразделения МЧС приняли участие в тушении почти 460 тыс. техногенных пожаров, ликвидировали происшествия на водных объектах 3420 раз, последствия ДТП — 100 тыс. раз. За 2019 год спасены более 250 тыс. человек.