Москва, , 11:32 — REGNUM Следственный комитет требует поместить под арест пятерых националистов, обвиняемых в убийстве двух человек. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщили 24 декабря в пресс-службе суда.

Следствие просит заключить под стражу до 22 февраля 2021 года Андрея Кайля, Павла Хрулева, Максима Хотулева, Александра Лысенко и Алексея Гудилина — соратников националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Предполагается, что они причастны к серии убийств, совершённых в 2000-х годах.

«Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сказали в пресс-службе ТАСС.

О задержании шести человек по подозрению в убийствах ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следственные действия прошли в Москве, Сочи и Тюмени. Накануне был помещён под арест один из задержанных — Семён Токмаков по прозвищу Бус.

По версии следствия, убийства были совершены по мотивам национальной ненависти и вражды. Одно из них произошло в апреле 2007 года вблизи города Королёва. Запись убийства двух человек попала в интернет. Вероятный участник убийства — бывший лидер праворадикальных объединений Максим Марцинкевич, который совершил суицид в СИЗО в сентябре 2020 года.

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