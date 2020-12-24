Ярославль, , 11:14 — REGNUM Ещё 5 жителей Ярославской области скончались от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Общее число жертв пандемии составило 164 человека. За последние сутки тестирование выявило 193 новых заражений, что является повторением декабрьского максимума. Выздоровели за сутки 189 человек.

Власти просят жителей области соблюдать меры безопасности, направленные на предотвращение распространения заболевания.

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