Узин, , 11:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Киевской области нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

«По процессуальному руководству Белоцерковской местной прокуратуры разоблачили преступную деятельность 26-летнего жителя города Узин, который сбывал психотропные вещества наркозависимым лицам», — сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали после двух контрольных закупок. В ходе обыска у него нашли амфетамин, оборудование для его изготовления, оружие и деньги.

По предварительным данным, ежемесячная прибыль от преступного бизнеса составляла 500 тыс. гривен или $17,5 тыс.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что на Украине почти всё готово для легализации медицинской марихуаны.

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