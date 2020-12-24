Чебоксары, , 10:58 — REGNUM В Новочебоксарске сегодня, 24 декабря, при столкновении грузовика и маршрутки пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Столкновение «КамАЗа» и маршрутки произошло около 09:30 по улице Промышленная в Новочебоксарске. По предварительным данным полиции, при повороте налево на перекрёстке с неработающим светофором водитель грузовика не уступил дорогу маршрутке.

В МВД по Чувашии отмечают, что в результате ранения получили все три пассажира маршрутки, которые находились в салоне на момент аварии, а так же водитель пассажирского транспортного средства.

Сотрудниками Госавтоинспекции ведется работа по организации движения на данном участке дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Чувашии в результате столкновения двух легковых машин ранения получили пять человек, в том числе беременная женщина с 10-месячным малышом.

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