Ереван, , 10:56 — REGNUM Полиция выставила кордон вокруг здания правительства Армении в Ереване после заявлений оппозиции о намерении заблокировать его. Об этом сообщает 24 декабря «Sputnik Армения».

«Полиция хорошо подготовилась и, похоже, опередила активистов», — говорится в сообщении.

Правоохранители окружили здание, где запланировано заседание правительства. Заблокировать его собирались сторонники оппозиционного «Движения за спасение родины», об этом заявлял ранее член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

На месте событий Манукян прокомментировал появление полицейского кордона. Даже если министры тайно зашли в здание, то выйти не смогут, заявил он.

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