Ульяновск, , 10:33 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска из-за короткого замыкания были эвакуированы более 800 детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Инцидент произошёл сегодня, 24 декабря, в 09:09 на бульваре Новосондецкий в Ульяновске. По данным спасателей, произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитке, возгорания не было.

В ведомстве отмечают, что самостоятельно эвакуировались 910 человек, в том числе 810 детей. Пострадавших нет.

Причина замыкания устанавливается. Спасатели призывают жителей соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Отметим, что за последние сутки, 23 декабря, в Ульяновской области спасатели выезжали на тушение семи пожаров, в том числе произошло возгорание в двух многоквартирных домах в Ульяновске, жилого дома в Барышском районе и хозяйственной постройки в областном центре.