Уфа, , 10:29 — REGNUM Расследование несчастного случая, в результате которого погиб 50-летний работник ООО «Раевсахар», завершила Гострудинспекция Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба этого ведомства.

Трагический случай произошел ночью с 17 октября на 18 октября в Альшеевском районе на свеклопункте ООО «Раевсахар» в селе Раевский. Работники в конце рабочей смены приводили территорию предприятия в порядок. Буртоукладочную машину передвигали на очищенную от земли и отходов площадку. В какой-то момент эта машина придавила оператора, который получил смертельную травму головы.

Специалисты установили, что в крови погибшего был найден этиловый спирт в количестве 2,99 промилле.

Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что буртоукладочная машина ехала назад по прямой линии, при этом она не совершала маневров. А пострадавший оператор, который находился в нетрезвом состоянии, попал под гусеницу этой машины, когда она двигалась со скоростью не более двух километров в час.

Было установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, поскольку отсутствовал контроль над сотрудниками, а также нарушение работником трудовой дисциплины.

За выявленные нарушения требований охраны труда работодатель был привлечён к административной ответственности.

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