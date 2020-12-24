Кологрив, Костромская область, , 10:14 — REGNUM В городе Кологриве Костромской области при пожаре погибла мать с ребёнком, по факту трагедии проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Костромской области.

Огонь Pixabay.com

Трагедия произошла около 6 утра 24 декабря 2020 года в многоквартирном доме. После эвакуации жильцов и тушения пожара в одной из квартир были найдены тела 25-летней женщины и её 5-летней дочери, ещё один ребёнок — годовалый сын женщины выжил, но получил серьёзные травмы. Отец детей в это время находился на работе.

Известно, что погибшая женщина работала корреспондентом в редакции газеты «Кологривский край».

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются следователи, сотрудники МЧС и заместитель губернатора по вопросам безопасности Павел Бабчук. Лечение ребёнка под личный контроль взяла замгубернатора по социальным вопросам Ольга Ерёмина.

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