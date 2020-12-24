Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Таак, боевики ВСУ обстреляли из автоматического станкового гранатомёта (АГС) район посёлка шахты 6/7 на окраине Горловки.

Были выпущены три гранаты. В результате обстрела жертвы и разрушения не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины назвал «ничтожными» обвинения СК РФ, предъявленные боевику национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, который может быть причастен к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в Донбассе.

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