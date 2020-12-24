Саранск, , 09:33 — REGNUM В следственном управлении СКР по Мордовии состоялась встреча с потерпевшими в рамках расследования уголовного дела об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию, а также по подозрению в совершении иных действий сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время из 12 детей, воспитывающихся в семье, пятеро являются несовершеннолетними. Поскольку оба родителя задержаны и водворены в следственный изолятор, решается вопрос опеки над детьми. Временно эти обязанности могут осуществлять родственники. Также может быть выбрано другое место проживания.

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Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в период с 1996 по 2020 год в Чамзинском районе шестерым жителям, которые являлись на тот момент несовершеннолетними, наносились телесные повреждения, дети лишались пищи и сна. При этом в семье, где совершались преступления, воспитывалось 12 детей, в числе пострадавших есть и родные дети, и усыновленные.

По словам одной из потерпевших, в 2005 и 2012 годах ей было шесть и тринадцать лет соответственно. Приемный отец совершил в ее отношении действия сексуального характера.

По данным издания «Известия Мордовии», мужчина является бывшим настоятелем Никольской церкви в Чамзинском районе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ, ст.156 УК РФ («Истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»), а также по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

54-летний подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

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