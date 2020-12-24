Ташкент, , 09:20 — REGNUM В Ходжейлийском районе узбекистанского Каракалпакстана из-за переохлаждения скончался молодой человек 1991 года рождения, сообщили издание МВД Узбекистана «Постда».

Мужчина был объявлен в розыск 6 декабря. Позднее его тело было обнаружено в селе Кулаб. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, молодой человек скончался от общего переохлаждения организма.

Подобный случай произошел в Пахтачинском районе Самаркандской области. На одном из сельскохозяйственных полей района обнаружено тело мужчины 1990 года рождения.

Напомним, в начале декабря по всей территории Узбекистана произошло резкое понижение температуры. В северных районах температура ночью достигала минус 12 градусов. Скорость ветра достигала 20−22 метров в секунду.