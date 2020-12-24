Киев, , 09:06 — REGNUM В ночь на 24 декабря неизвестный взорвал терминал в отделении «Приватбанка», расположенном на улице Градинская в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Эспресо».

Журналисты отметили, что взрыв повредил помещение отделения, двери и автомобиль, припаркованный рядом. Терминал, при этом, остался цел, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

На месте работают следователи и взрывотехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области неизвестные взорвали и ограбили два банкомата.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине неизвестные ограбили два банкомата