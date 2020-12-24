Джакарта, , 08:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Болаанг Уки индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 24 декабря 2020 года в 08:24 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 96 км к юго-востоку от Болаанг Уки на глубине 10 километров.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — предупредило агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Индонезии.

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