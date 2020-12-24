Благовещенск, , 07:08 — REGNUM В Амурской области в посёлке Ушумун в Магдагачинском районе в результате столкновения автомобиля с поездом погиб человек, ещё четверо получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальских железных дорог.

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Известно, что автомобиль выехал на пути при работающем запрещающем сигнале светофора. Железнодорожники уверяют, что световая и звуковая сигнализации светофора находились в исправном состоянии.

Автомобиль врезался в локомотив. Один из пассажиров машины, по предварительным данным, скончался.

Отмечается, что ДТП не повлияло на график движения поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, управлявший угнанным автокраном, столкнулся с грузовым поездом в городе Усть-Кут Иркутской области.