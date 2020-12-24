Джакарта, , 06:04 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 173 километрах к юго-юго-западу от города Томохон. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 46,83 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Его эпицентр находился в 157 километрах от города Бенгкулу на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.

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