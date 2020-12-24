Токио, 24 декабря 2020, 06:13 — REGNUM В Японии выявили ещё один очаг птичьего гриппа, в восточной префектуре Тиба, которая непосредственно граничит со столичной префектурой. Об этом 24 декабря сообщает агентство Kyodo.
Заражённые куры были обнаружены на птицеферме в городе Исуми. Отмечается, что это уже 13-я японская префектура, где на местных птицефабриках был выявлен очаг инфекции.
Всего в Японии в связи со вспышкой птичьего гриппа, первые очаги которого были зафиксированы в начале ноября, уже было уничтожено более 2,7 млн кур.
Как сообщало ИА REGNUM, ещё один очаг распространения птичьего гриппа зафиксирован в префектуре Коти в Японии.
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