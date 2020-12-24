Кемерово, , 04:50 — REGNUM Кемеровские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 47-летнего машиниста экскаватора. Его тело было обнаружено в забое угольного разреза на территории Прокопьевского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, рабочий ожидал сменщика в кабине экскаватора, когда внезапно глиняный борт забоя стал осыпаться. Технику с рабочим внутри завалило глиняной массой. Другие рабочие сообщили об этом руководству разреза, которое вызвало горноспасателей. Тело пострадавшего было поднято на поверхность.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.