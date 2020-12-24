Петропавловск-Камчатский, , 03:59 — REGNUM На Камчатке в отношении экс-прокурора завели уголовное дело по статье «иные насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». Его подозревают в насилии над своей 8-летней дочерью и её подругой.

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Как пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органов, при обыске у бывшего работника прокуратуры были найдены порнографические материалы. Следствие предполагает, что потерпевших детей могло быть больше

В четверг 24 декабря суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого.

Мужчина работал в природоохранной прокуратуре, а затем в прокуратуре Петропавловска-Камчатского. Последнее время он являлся юрисконсультом в филиале компании «Оборонэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани суд признал 56-летнюю женщину виновной в убийстве её собственного 12-летнего сына. 6 марта 2020 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже своего сына, который, по её словам, ушёл в школу и не вернулся. Тело ребёнка было обнаружено 19 июня 2020 года под полом нежилого дома, который ранее принадлежал матери женщины.