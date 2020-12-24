Москва, , 03:44 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 23 декабря мужчина у жилого дома по улице Беловежской выстрелил девушке в голову. Отмечается, что пострадавшая являлась бывшей супругой нападавшего. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов уже ведут розыск подозреваемого. В его действиях усмотрели состав уголовное дела по ч.1 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ — «Незаконный оборот оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября произошла стрельба у ресторана на улице Рочдельской в Москве. По факту произошедшего проводилась проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве проверяют информацию о стрельбе возле ресторана