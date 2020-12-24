Джакарта, , 02:42 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 157 километрах к западо-юго-западу от Бенгкулу. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Ингушетии. Его эпицентр находился у сел Аршты и Чемульга. При этом жители населенных пунктов не сообщали о каких-либо разрушениях или жертвах.

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