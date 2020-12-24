Токио, , 02:39 — REGNUM Рыболовецкое судно у берегов Японии перестало выходить на связь, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей японской береговой охраны.

Сообщается, что судно вышло из порта в префектуре Эхиме еще 22 декабря. Оно должно было прибыть в префектуру Миэ к 23 декабря, однако еще в день выхода оно перестало выходить на связь. В настоящее время береговая охрана ведет поиск пропавшего судна. Также акватория обследуется при помощи самолетов.

Отмечается, что на борту рыболовецкого судна находились шесть членов экипажа. Его водоизмещение составляет 199 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября у берегов Японии затонуло судно с 62 пассажирами на борту. Отмечалось, что большую часть пассажиров составляли школьники-шестиклассники, которые выехали на морскую прогулку. Береговая охрана смогла спасти всех пассажиров и членов экипажа.

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