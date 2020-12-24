Абуджа, , 01:45 — REGNUM 12 человек погибли в результате автомобильной аварии на севере Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что ДТП произошло на шоссе Кадуна — Абуджа. По предварительной версии, причиной аварии стали нарушение скоростного режима, езда по встречной полосе, а также плачевное состояние дорожного полотна. При ДТП погибли 12 человек, еще 25 получили травмы и были госпитализированы. Других подробностей дорожной аварии не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября два грузовика столкнулись в нигерийском городе Кано. В результате аварии погибли семеро человек, еще двое получили травмы.

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