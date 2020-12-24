Балтимор, США, , 01:41 — REGNUM Не менее 23 человек пострадали при взрыве в американском Балтиморе (штат Мэриленд), сообщает пресс-служба городского пожарного департамента.

«В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что 21 человек был госпитализирован, еще двое от медицинской помощи отказались. При этом причину взрыва до сих пор пытаются установить.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря взрыв произошел в офисном здании в городе Балтимор в США. По первым данным, в результате происшествия пострадали десять человек, из них девять — в критическом состоянии.

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