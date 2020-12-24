Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 00:52 — REGNUM На Ямале проводится доследственная проверка проверка по факту смерти 50-летнего депутата Надымской районной думы Александра Рябцева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР ЯНАО.

Устанавливаются все обстоятельства и причины его смерти. Александр Рябцев работал директором спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», руководил организацией ветеранов пограничной службы «Пограничники Надыма» и был командиром.

По данным местных СМИ, его тело обнаружено в гараже 22 декабря.