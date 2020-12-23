Вологда, , 21:11 — REGNUM В Вологодской области устанавливают причины гибели мужчины и женщины, их тела были обнаружены накануне в лесу.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, 65-летний мужчина и его 53-летняя сестра отправились на охоту в воскресенье, 20 декабря. Однако домой они так и не вернулись, и родственники забили тревогу.

«Накануне днем участники поисковой операции наконец-то обнаружили оставленные в снегу следы и вышли в лесном массиве к привалу охотников. У кострища были найдены их окоченевшие тела», — сообщили в ведомстве, отметив, что на месте трагедии была обнаружена также бутылка из-под водки.

Собака, которую охотники взяли с собой, выжила и оставалась все это время рядом с телами погибших.

Причину гибели охотников установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.