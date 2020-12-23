Кондинский район, Югра, , 19:55 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений полномочиями должностными лицами администрации Кондинского района, которые повлекли ущерб в размере более 314 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, в период с августа 2015 года по сентябрь 2019 года чиновники районной администрации не расторгали договор с должником ООО «Междуреченские коммунальные системы», которому из бюджетных резервов отпускалась нефть на эксплуатацию коммунальных объектов и теплоснабжения.

Не велись поиски других контрагентов, в службу судебных приставов не направлялись документы о взыскании долга перед муниципалитетом несмотря на решение суда. В результате противоправных действий должностных лиц района утрачены более 24 тысяч тонн нефти, в денежном эквиваленте это более 314 миллионов рублей.

По месту жительства должностных лиц администрации и ООО «Междуреченские коммунальные системы» были проведены обыски с целью обнаружения и изъятия документации и иных предметов, имеющих значение для уголовного дела.

Тем временем глава Кондинского района Анатолий Дубовик заявил Znak.com, что обыски в администрации муниципалитета и в домах его коллег носит политический характер, считая, что его хотят «замарать» перед предстоящими выборами.