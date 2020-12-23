История вопроса

Астероиды, то есть звездоподобные, получили своё название из-за того, что в телескоп выглядят как точечные объекты, но со звёздами они не имеют ничего общего, являясь небольшим небесным телом до 2006 года называемым малой планетой. Комета была названа греческим словом "длинноволосый" из-за своей формы. Метеор - это явление, которое возникает при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел, своё название получил от слова «метеорос» - «парящий в воздухе». Метеорит в переводе "поднятый в воздух" - это фрагмент небесного тела, имеющий небольшой размер, состоит в основном из камня и железа, падает на поверхность Земли из межпланетного пространства.