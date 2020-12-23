Пекин, 23 декабря 2020, 18:21 — REGNUM В китайской провинции Цинхай зафиксировано падение космического объекта, похожего на метеорит, сообщает 23 декабря сейсмологический центр КНР.
Объект упал на территории уезда Юйшу в 2:25 мск.
«Сегодня на рассвете в уезде Юйшу провинции Цинхай, предположительно, упал метеорит. Сейсмологический центр провинции Цинхай зарегистрировал падение в 7:25 (2:25 мск) по местному времени», — указано в сообщении центра.
Более детальной информации пока не сообщается.
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