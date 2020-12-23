Воронеж, , 17:51 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Рамонском районе Воронежской области 23 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Предварительно установлено, что 23 декабря около 12:40 в Рамонском районе, в районе деревни Новоподклетное, совершил жесткую посадку вертолет AS 50. Пилот и техник, которые находились на борту вертолёта, получили травмы различной степени тяжести.

Установлено, что полёт был санкционирован, пилот имел право на управление воздушным судном.

На месте происшествия продолжают работы следователи. Осматривается воздушное судно, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы, устанавливается ущерб собственника вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт являлся частным, он находился в собственности одной из воронежских компаний.

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