Злынковский район, , 17:43 — REGNUM Грузовое транспортное средство, перевозившее из Белоруссии 50 коров, остановили накануне сотрудники пограничного управления в Брянской области. Животных направили на ветеринарное освидетельствование, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Пограничники задержали грузовик, который пытался въехать на территорию России со стороны Белоруссии в объезд официальных ветеринарных контрольных постов. Автомобиль не оборудованный и не предназначенный для перевозки животных с 50 коровами сопроводили в пункт пропуска «Красный Камень» и вызвали специалистов Россельхознадзора. Сопроводительные документы у перевозчика отсутствовали, водитель пояснил, что «нелегалы» были приобретены в Белоруссии.

Под контролем представителей белорусской государственной ветеринарной службы животные были возвращены на сопредельную территорию для дальнейшего разбирательства. Перевозчика привлекли к административной ответственности.