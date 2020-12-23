Москва, , 16:53 — REGNUM Журналист Михаил Бударагин найден мёртвым в Москве, передаёт 23 декабря РЕН ТВ.

Тело журналиста было найдено возле дома его тещи на Беломорской улице. Нападение произошло в ночь на 23 декабря.

Жена журналиста Екатерина Бударагина рассказала, что накануне вечером с телефона Михаила она получила несколько сообщений, в том числе о том, что он сбежал от преследовавших его бандитов.

Как отмечает «Вечерняя Москва», причиной смерти журналиста стали многочисленные травмы. Ведётся расследование.

Напомним, Бударагин работал в последнее время шеф-редактором портала «Актуальные комментарии» и обозревателем газеты «Культура».