Москва, 23 декабря 2020, 16:53 — REGNUM Журналист Михаил Бударагин найден мёртвым в Москве, передаёт 23 декабря РЕН ТВ.
Тело журналиста было найдено возле дома его тещи на Беломорской улице. Нападение произошло в ночь на 23 декабря.
Жена журналиста Екатерина Бударагина рассказала, что накануне вечером с телефона Михаила она получила несколько сообщений, в том числе о том, что он сбежал от преследовавших его бандитов.
Как отмечает «Вечерняя Москва», причиной смерти журналиста стали многочисленные травмы. Ведётся расследование.
Напомним, Бударагин работал в последнее время шеф-редактором портала «Актуальные комментарии» и обозревателем газеты «Культура».