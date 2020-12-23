Варшава, , 16:45 — REGNUM В польском Катовице во время выполнения своих трудовых обязанностей погиб 44-летний шахтёр. Трагедия случилась рано утром 23 декабря на глубине 720 метров под землей во время транспортировки материалов. Об этом сообщает Onet.pl.

«Сотрудник получил серьезные травмы, в том числе травма головы. Они оказались несовместимы с жизнью. Коллеги начали проводить реанимационные мероприятия, но это оказалось бесполезно. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть», — сообщил Томаш Глоговский, пресс-секретарь компании Polska Grupa Górnicza, где работал погибший.

Погибший горняк проработал в горнодобывающей промышленности 22 года, в том числе 11 лет на руднике Мурцки-Сташич в Катовице, где произошел данный инцидент. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют службы охраны здоровья и безопасности шахты, а также районное горное управление в Катовице.

По данным Государственного горного управления, шахтер, погибший в среду, стал шестнадцатой жертвой в этом году среди работников польской горнодобывающей промышленности.