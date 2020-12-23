Москва, , 16:43 — REGNUM В Москве найдено тело 36-летнего журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Бударагина. Об этом 23 декабря сообщает сайт издания.

Сотрудника СМИ обнаружили мёртвым ночью на 23 декабря на улице Беломорской. В правоохранительных органах рассказали, что причиной смерти могли стать многочисленные травмы.

«Рассматривают две версии: насильственные действия и самоубийство», — говорится в публикации.

Экспертиза, назначенная правоохранительными органами, должна установить обстоятельства, при которых журналист упал с высоты.

В газете Бударагин руководил отделом спецкоров и обозревателей.

Как сообщало ИА REGNUM, около года назад в Москве умер заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов.

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