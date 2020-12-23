Киркук, Ирак, , 16:39 — REGNUM Так называемый наместник ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке по прозвищу Шаалян ликвидирован в ходе спецоперации в районе Вади-эш-Шай (провинция Киркук), передаёт 23 декабря «Ас-Сумария».

Об этом сообщил представитель командующего иракскими ВС Яхья Расул. В ходе спецоперации боевиков заметили с вертолётов и разбомбили их укрытие.

Расул «Один из ликвидированных экстремистов оказался помощником так называемого наместника Ирака по прозвищу Шаалян».

Напомним, в Ираке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает осуществлять теракты. За последние шесть месяцев в республике силовики ликвидировали несколько десятков главарей группировки.

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