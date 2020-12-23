Стокгольм, , 16:15 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 112 человек. Данная информация была опубликована 23 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 8 279 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 396 048 человек. За последние 24 часа был выявлен 6 609 новых случаев заражения.

По состоянию на 23 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 309 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 847 пациентов.

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