Село Перемышль, Калужская область, , 16:05 — REGNUM Сообщение о гибели мужчины при полёте на параплане в Перемышльском районе Калужской области поступило в правоохранительные органы 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, 23 декабря два жителя Москвы приехали в Перемышльский район Калужской области для совершения любительского полёта на парапланах. Один из них, 32-летний житель столицы, во время полёта упал на землю и разбился.

Следствие рассматривает различные версии происшествия, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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