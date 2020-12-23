Кампала, , 15:47 — REGNUM Николас Опийо, адвокат по правам человека, базирующийся в Кампале, был арестован сотрудниками Службы безопасности во вторник, 22 декабря. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления членов его правозащитной организации.

Опийо представляет неправительственные организации (НПО), счета которых были заблокированы службой безопасности на прошлой неделе по обвинению в поддержке терроризма в Уганде.

Его задержали в ресторане Lamaro, расположенного в Камвокье, пригороде Кампалы, надели наручники и увезли в неизвестном направлении, сообщили репортёры.

Опийо возглавляет влиятельную правозащитную организацию страны Chapter Four.

«Chapter Four глубоко обеспокоена похищением и задержанием Николаса Опийо, нашего исполнительного директора, сегодня днем неизвестными сотрудниками Службы безопасности. Мы принимаем юридические меры, чтобы обеспечить его быстрое и безоговорочное освобождение», — написали сотрудники организации в Тwitter.

Несколько минут спустя в полиции подтвердили его арест и сообщили, что адвокат был арестован совместной оперативной группой Службы безопасности и финансовой разведки по обвинению в отмывании денег и связанных с этим злонамеренных действиях.

«Расследование идет хорошо, и любая новая информация будет сообщена в надлежащее время. Он остается под нашим арестом в отделе специальных расследований», — написали представители полиции в Twitter.

Опийо был арестован вместе с тремя другими адвокатами: Гербертом Дакаси, Энтони Одуром и Эсому Обуре.