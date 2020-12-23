Джакарта, 23 декабря 2020, 15:35 — REGNUM В штаб-квартире коалиции действий за спасение Индонезии в Джакарте произошел взрыв, сообщает CNN Indonesia.
Известно, что взрыв произошел у дверей штаб-квартиры. При взрыве погибших не обнаружено.
«Это правда, в 11:30 перед дверьми нашего офиса произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв», — подтвердили информацию в президиуме коалиции.
Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
Напомним, коалиция действий за спасение Индонезии (KAMI) — это движение индонезийского народа, которое стремится к поддержанию суверенитета государства, обеспечению благосостояния людей и реализации социальной справедливости для всего индонезийского народа.