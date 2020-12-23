Астрахань, , 15:33 — REGNUM В Астрахани суд признал 56-летнюю женщину виновной в убийстве её собственного 12-летнего сына, об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

6 марта 2020 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже своего сына, который, по её словам, ушёл в школу и не вернулся. При этом она сообщала следователям, что сына видели рядом с ее домом, и узнавала его на кадрах с камер видеонаблюдения. Тело ребёнка было обнаружено 19 июня 2020 года под полом нежилого дома, который ранее принадлежал матери женщины, располагавшемся в одном дворе с домом её старшего сына. Установлено, что 5 марта у женщины с младшим сыном возник конфликт. Мать дождалась момента, когда сын уснет, а потом ударила его по голове гантелью. Мальчик скончался. Тело сына женщина спрятала, залив бетоном в пустующем доме своей матери.

Женщина признала вину. Приговором Астраханского областного суда ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.