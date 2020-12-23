Найроби, 23 декабря 2020, 15:30 — REGNUM Охранник на ранчо Кедонг в Найваше скончался в результате атаки разъяренного буйвола 22 декабря. Об этом сообщает The Star.
Деятельность ранчо была временно приостановлена. Мужчине удалось убить напавшего на него буйвола, однако он скончался по дороге в больницу.
Нападение произошло, когда охранник шел домой через ранчо.
Свидетель Джон Рокон сказал, что животное серьезно ранило мужчину в грудь и спину, когда он пытался отбиться от него. Его крики привлекли внимание других охранников ранчо, которые открыли огонь в воздух, что не испугало буйвола.
«Он и дикое животное скончались от ран», — сказал он.
Рокон сказал, что большое количество буйволов, бродящих по ранчо, представляет угрозу для жителей.
Нападения диких животных участились в Кении в последние несколько недель, особенно вокруг национальных парков Адские врата и гора Лонгонот.
Эти нападения объясняются закрытием коридоров миграции диких животных, поиском животными пастбищ и увеличением числа поселений вокруг охотничьих парков.