Найроби, , 15:30 — REGNUM Охранник на ранчо Кедонг в Найваше скончался в результате атаки разъяренного буйвола 22 декабря. Об этом сообщает The Star.

Деятельность ранчо была временно приостановлена. Мужчине удалось убить напавшего на него буйвола, однако он скончался по дороге в больницу.

Нападение произошло, когда охранник шел домой через ранчо.

Свидетель Джон Рокон сказал, что животное серьезно ранило мужчину в грудь и спину, когда он пытался отбиться от него. Его крики привлекли внимание других охранников ранчо, которые открыли огонь в воздух, что не испугало буйвола.

«Он и дикое животное скончались от ран», — сказал он.

Рокон сказал, что большое количество буйволов, бродящих по ранчо, представляет угрозу для жителей.

Нападения диких животных участились в Кении в последние несколько недель, особенно вокруг национальных парков Адские врата и гора Лонгонот.

Эти нападения объясняются закрытием коридоров миграции диких животных, поиском животными пастбищ и увеличением числа поселений вокруг охотничьих парков.