Волгоград, , 15:03 — REGNUM Несколько порывов магистральных водопроводов пытаются устранить коммунальщики в Волгограде. Аварийных бригад не хватает, в администрации города расчищают ледяную кашу на дорогах.

Порывы в системе холодного водоснабжения отмечены на улицах Хиросимы, Ангарской, Тургенева, Большой и Рыбалко. Жители отмечают, что аварийные бригады сутками не могут справиться с коммунальными повреждениями. В «Концессиях водоснабжения» заявляют, что знают обо всех авариях, но не успевают отправить на места бригады — рабочих рук не хватает. К борьбе с последствиями разливов воды подключились в администрации города: сотрудники горблагоустройства рассыпают на ледяных улицах пескосоляную смесь и техникой вывозят растопленную кашу.

Порывы водоводов начались с 21 декабря, сообщает издание «Волгоград онлайн».