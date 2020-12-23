Северодвинск, Архангельская область, , 14:46 — REGNUM В Центре судоремонта «Звездочка» прошли обыски, возбуждено уголовное дело о коррупции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, задержан начальник отдела ядерной радиационной безопасности и два его заместителя. Изъяты их рабочие документы.

Комментариев по делу руководство предприятия и силовые ведомства пока не дают.

Справка:

АО «Центр судоремонта «Звездочка» — ведущая судоремонтная верфь России. Основой компетенции компании является ремонт, модернизация, переоборудование и утилизация кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.