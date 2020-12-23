Черновцы, Украина, , 14:21 — REGNUM Гражданин Болгарии задержан при попытке вывезти с территории Украины скрипку знаменитого мастера Антонио Страдивари. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Подозреваемого задержали на пункте пропуска Порубное, что на границе с Румынией.

У 53-летнего мужчины пограничники нашли скрипку Stradivarius 1687 года выпуска, а также шесть монет, одна из которых датирована 1780 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевском аэропорту Борисполь таможенники обнаружили 285 кг необработанного янтаря, который должен был отправиться в Китай под видом «личных вещей».

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