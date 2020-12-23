Москва, , 14:06 — REGNUM Националист Семён Токмаков по кличке Бус задержан правоохранителями по делу об убийстве. Об этом сообщает 23 декабря ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Токмакову, уточнил источник, собираются предъявить обвинение в убийстве нескольких человек по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 105 УК РФ.

Он также отметил, что следствие уже направило в суд материалы об избраннии Токмакову меры пресечения в виде ареста. Поступление ходатайства подтвердили в Басманном суде Москвы.

Токмаков родился в 1975 году в Ярославской области. В 1998 году он избил чернокожего американского морского пехотинца Вильяма Джефферсона, который работал в охране посольства США в Москве, а также переводчицу посольства Лолу Холматову. За это националист получил три года колонии.