Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 13:54 — REGNUM Доследственную проверку проводит Московский межрегиональный следственный комитета на транспорте по факту жёсткой посадки частного вертолёта в Воронежской области 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

На место ЧП направлены криминалисты и следователи.

«По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку в районе с. Подгорное Рамонского района Воронежской области, в результате чего пострадали два человека», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, частный вертолёт Robinson-44 жёстко приземлился в поле около 12:40 23 декабря. В салоне находились два человека, они с травмами госпитализированы.

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