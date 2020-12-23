Барнаул, , 13:31 — REGNUM «Росводоканал Барнаул» на Солнечной поляне устроил настоящий прорыв — такими словами случившееся сегодня, 23 декабря, в столице Алтайского края повреждение водопровода диаметром 400 мм по ул. Солнечная Поляна, 37б, прокомментировали в официальном Telegram-канале барнаульской мэрии. И подчеркнули: «в последнее время стало появляться много сообщений о подобных прорывах, но «водоканал» упорно не хочет объяснять жителям, с чем это связано».

Коммунальная авария в Барнауле – реки воды текли по улице Цитата из видео

Для устранения ЧП потребовалось ограничить холодное водоснабжение в трех многоквартирных домах и двух детских садах по адресам: ул. Солнечная Поляна, 37, 35, 39, 41, 55.

«Аварийная бригада водоканала оперативно выехала на месте повреждения. Работают восемь человек и четыре единицы техники. Водопровод закрыли, выход воды прекращён. Также на месте аварии работают представители городского комитета по энергоресурсам и газификации, администрации Индустриального района, руководство водоканала, дорожная служба устраняет последствия выхода воды», — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощная коммунальная авария произошла сегодня, 23 декабря, на Солнечной поляне в Барнауле. Судя по видеокадрам, снятым очевидцами, прорыв образовался прямо под остановочным павильоном с магазином: вода под сильным напором вырвалась прямо из его дверей и растекалась по проезжей части.

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