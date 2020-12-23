Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM С психологической точки зрения, взрывной рост преступности в городе Петербурге в 2020 году — крик людского отчаяния, сигнал о серьезном неблагополучии в нашем обществе. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM клинический психолог Елена Ковальчук. Эксперт комментирует данные Петростата, согласно которым за 11 месяцев 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) рост числа убийств и покушений на убийство составил 5,3%, а краж — 26% (!).

«Мы все понимаем, что люди в результате ковидной пандемии оказались в тяжелейшей экономической ситуации. Известно, что с начала пандемии число безработных в городе выросло в 8 раз! Поэтому, к большому сожалению, вполне ожидаемо, что, потеряв законный источник дохода и придя в отчаяние от невозможности найти работу, люди идут на преступление», — говорит психолог.

Подчеркивая, что не оправдывает преступников, эксперт говорит: тяжесть преступлений — а говорится об увеличении, в том числе, тяжких и особо тяжких — указывает на степень людского отчаяния. То, до чего ранее человек и не думал дойти, теперь уже не кажется ему таким ужасным. «В статистике преступлений мы можем и должны увидеть последствия пандемии для душевного мира людей, их психологического здоровья. Потому что лицо, совершающее преступление, уже нельзя назвать в полном смысле психологически здоровым человеком», — подчеркивает психолог.

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