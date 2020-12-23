Москва, , 13:24 — REGNUM Две медсестры больницы в Москве стали жертвами нападения пациента, сообщает 23 декабря РИА Новости со ссылкой на источник.

Нож Mr Seb

Согласно информации, в больнице, расположенной на улице Яузская, пациент 1952 года рождения напал с ножом на двух медицинских сестёр. Сообщается, что удары были нанесены в живот. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация, сам пациент введён в состояние искусственной комы.

По данным СМИ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае пожилой мужчина набросился с ножом на 26-летнюю соседку по подъезду, а после её убийства покончил с собой.

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